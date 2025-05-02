Заммэра Москвы Сергунина рассказала о программе фестиваля «Сады и цветы»

На более чем 70 площадках в столице развернется ландшафтный фестиваль «Сады и цветы». Улицы, бульвары и набережные украсят выставочные сады, многоуровневые зеленые ансамбли, арт-объекты с кипарисами, лавандой, розами и полевыми растениями, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Первые работы уже можно увидеть в разных районах города. У памятника Александру Пушкину устроили розарий, там же появились южные кипарисы высотой до 10 метров, напоминающие о поездках поэта на Кавказ. Преобразился и Московский зоопарк — его входную группу снова украсили вертикальной зеленой композицией, которая стала одним из самых популярных проектов прошлого года.

Остальные площадки будут открываться поэтапно до конца июня. «Ведущие российские ландшафтные дизайнеры представят как лучшие композиции прошлых лет, так и новые проекты», — сообщила Сергунина.

По словам заммэра, одной из ключевых тем фестиваля в этом сезоне станет 80-летие Победы. В частности, на Арбате появится аллея памяти в честь героев Великой Отечественной войны. Композиции, посвященные юбилейной дате, также будут расположены на Новом Арбате, на площади Дорогомиловская Застава, на лестнице Российской государственной библиотеки.

В июне на Манежной площади откроется флагманская площадка фестиваля, стилизованная под ботанический сад. Там среди тропических растений появятся зоны отдыха, пруд с живыми карпами и водопад.

Пешеходные улицы в центре превратятся в красочный прогулочный маршрут. Так, в июне в Камергерском переулке появятся лимонные деревья, на Кузнецком Мосту создадут многоуровневый проект с водоемом и липами. А яркий декор с цветочным акцентом украсит и набережные столицы.