Судовладельца осудили за небезопасную перевозку людей в Мурманской области

В Мурманской области вынесен приговор в отношении владельца лодки, которого признали виновным в оказании небезопасных услуг. Он перевозил пассажиров без спасательных средств.

Нарушения были допущены на реке Варзуга в Терском районе. По данным ИА «Би-порт», мужчина не проводил с пассажирами обязательный инструктаж и не обеспечивал их спасательными средствами. Кроме того, у подсудимого отсутствовали документы, подтверждающие право на управление судном в коммерческих целях. Деревянная лодка находилась в неисправном состоянии.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Судовладельцу назначили штраф в размере 20 тыс. рублей. Лодку конфисковали в доход государства.

В Томской области 28 апреля аэролодка перевернулась на реке Нюрольке. На борту находились пять пассажиров. Четыре человека самостоятельно выбрались на берег, один утонул.