В Пермском крае открылся путь к камню Полюд

В Красновишерском округе Пермского края для туристов вновь открылся путь к популярной вершине — камню Полюд. На реке Вишера закончился ледоход, и теперь путешественники смогут добраться до горы на лодке.

Подниматься на вершину Полюда придется пешком. В это время снегоходы уже не ходят, а машины еще не ездят, сообщает заповедник «Вишерский» в Telegram.

Как пишет ИА «Ура.ру», зимой от Красновишерска к Полюду через реку можно было перейти по льду, однако в начале апреля путь оказался закрыт, так как начался ледоход.

Ранее «Известия» писали, что для создания и развития горнолыжных комплексов в России разрешат вырубать часть горных защитных лесов. Минэкономразвития доработал законопроект, который вносит поправки в Лесной кодекс.