Американский политолог оценил 100 дней правления Трампа

Работа президента США Дональда Трампа в сфере отношений с Россией является одним из ключевых успехов. Об этом 30 апреля «Известиям» заявил американский политолог и журналист Гарланд Никсон, комментируя итоги первых 100 дней Трампа у власти.

«Я думаю, что администрация Трампа хорошо справлялась с поддержанием позитивного настроя по отношению к России, сопротивляясь тем силам, которые хотели бы, чтобы они продолжали курс администрации Байдена», — сообщил Никсон.

Он считает, что Трамп несмотря на давление внутри государства, продолжает сохранять прагматичный подход к РФ. По его словам, американский лидер в отличие от экс-президента США Джо Байдена не пытается обострить конфликт. Он открыто выступает за диалог, что способствует снижению напряженности.

Несмотря на это, Никсон критически оценил действия Трампа по отношению к ближневосточному региону. Он утверждает, что глава Соединенных Штатов давал обещание «не начинать новых конфликтов», однако поддержка израильских операций в Газе и эскалация в Йемене говорят о его несоблюдении.

«Безусловно, он вновь разжег конфликт с Йеменом. Он угрожал Ирану. Я думаю, что антивоенная часть его коалиции злится из-за этого, и он теряет их поддержку», — подчеркнул политолог.

Помимо этого, Никсон считает, что тарифная война Трампа может привести к повышению цен в стране. Общий же рейтинг американского президента после 100 дней начал снижаться, заключил он.

Ранее, 29 апреля, президент США во время митинга в Мичигане сообщил, что под его руководством администрация достигла самых масштабных изменений почти за столетие. По его словам, она смогла положить конец правлению в стране «радикальных левых безумцев» и теперь намерена начать «золотой век Америки».