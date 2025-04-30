Пенсионерка отдала лжеброкерам больше 1 млн рублей в Липецкой области

Полиция в Липецкой области проводит проверку по факту мошенничества, жертвой которого стала 78-летняя пенсионерка. Потерпевшая лишилась больше 1 млн рублей.

По словам пожилой женщины, ей поступило предложение в мессенджер Telegram о дополнительном заработке. Пенсионерка вступила в общение с аферистом и по его инструкции перевела на посторонние счета крупную сумму. Об этом сообщает GOROD48.

За сутки на уловки лжеброкеров попали пять липчан. 42-летний мужчина лишился около 1 млн рублей, 21-летний парень отдал 170 млн рублей. 65-летний мужчина «инвестировал» 39 тыс. рублей. В Добринке 73-летняя женщина отдала 279 тыс. рублей.

В Южно-Сахалинске 52-летняя женщина пострадала из-за мошенничества с «доставкой цветов». Потерпевшая согласилась продиктовать «курьеру» код из SMS-сообщения, после чего аферисты убедили ее в том, что аккаунт женщины на портале «Госуслуги» оказался взломан. Сахалинка перечислила на посторонний счет 1,7 млн рублей.