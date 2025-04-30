Россияне назвали популярные способы накопить деньги

Среди опрошенных россиян почти каждый второй (45%) выбрал накопительные счета для сбережений. Об этом говорится в результатах исследования Россельхозбанка, с которыми ознакомились «Известия» 30 апреля.

Вторым по популярности инструментом стали депозиты — их выбрали 30% опрошенных. Также, чтобы накопить капитал, россияне используют инвестиции в фондовый рынок (6%), валютные инструменты (6%) и инвестиции в недвижимость (3%). И только 10% респондентов отметили, что предпочитают хранение наличных дома.

При этом большая часть россиян (76%) готовы ежемесячно откладывать порядка 5–15% от своего дохода, 14% респондентов — 15–20% от заработка, каждый десятый россиянин — 20–30%, еще 10% готовы оставлять более трети от ежемесячного дохода.

Вместе с тем эксперты узнали, что 42% респондентов формируют сбережения с целью формирования финансовой подушки. Почти каждый второй житель страны (18%) откладывает деньги на путешествия. О долгосрочной перспективе — создании пассивного дохода — думают 14%. Равное количество опрошенных (по 13%) копят на покупку недвижимости или ремонт.

К тому же 56% опрошенных сообщили, что в текущем году собираются откладывать больше средств, чем в предыдущем. Остальные 44% планируют оставлять столько же, сколько и в 2024-м.

«Макроэкономические условия остаются благоприятными для формирования сбережений. Банк России твердо намерен снизить инфляцию до целевого значения в 4% и держать процентные ставки на повышенном уровне ровно столько, сколько потребуется. В 2025 году ожидается начало цикла снижения ключевой ставки — поэтому сейчас хорошее время, чтобы зафиксировать доходность, переложив часть сбережений с накопительных счетов в депозиты», — отметил руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич.

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что наиболее распространенной финансовой мечтой опрошенных россиян стало желание перестать работать и жить на пассивный доход. Этот вариант выбрали 47% респондентов, говорится в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру». Вместе с тем 13% планируют купить недвижимость.