Физику включили в образовательные программы Т-Банка
В дополнение к математике и информатике Т-Банк включил физику в свои образовательные программы для школьников и студентов. Об этом рассказали в компании.
«Запуск образовательных проектов по физике происходит в рамках стратегии компании по популяризации точных наук среди жителей России и развитию образования в STEM-направлении (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)», — рассказали в Т-Банке.
В числе инициатив — организация регаты по физике для учеников восьмых классов и летних STEM-сборов для школьников, запуск кружков по подготовке к олимпиадам по физике, бесплатные интенсивы для учащихся 7 — 10 классов (для углубленной подготовки к экзаменам и олимпиадам).
Кроме того, задачи по физике добавили в онлайн-тренажер «Число Т» в мобильном приложении банка, который помогает, в частности, подготовиться к ЕГЭ. В разделах для подготовки к ЕГЭ пользователям доступны темы, которые встречаются на экзаменах. Материалы заданий онлайн-тренажера по точным наукам соответствуют актуальным стандартам Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Методологи следят за актуальностью материалов и составляют задачи с учетом обновлений от ФИПИ.
Директор по продукту и технологиям, вице-президент Т-Банка Константин Маркелов подчеркнул, что «Т-Банк очень давно активно занимается развитием и популяризацией науки и образования в стране. Мы вкладываем огромное количество ресурсов, экспертизы и сил в прорывные образовательные и просветительские инициативы. Через наши образовательные программы прошли более 70 тысяч школьников и студентов, у нас есть кафедры в ведущих вузах России, мы даже открыли Центральный университет».
«Знание математики и физики открывает двери лучших вузов, помогает строить карьеру в бизнесе и профессиях, которые участвуют в формировании технологического суверенитета страны», — отметил Маркелов.