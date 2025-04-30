Интерпол снова отказался выдать ордер на арест президента Республики Сербской Додика

Секретариат Интерпола отклонил апелляцию и не стал удовлетворять запрос правоохранителей Боснии и Герцеговины (БиГ) об аресте президента Республики Сербской (РС) Милорада Додика и председателя Народной скупщины республики Ненада Стевандича. Об этом 30 апреля сообщил канал РТРС.

«Запрос был отклонен по той же причине, что и в первый раз, — это была политически мотивированная акция», — говорится в публикации.

Уточняется, что, согласно 3-й статье устава Интерпола, организация не может выдать ордер на такой арест.

2 марта стало известно, что Интерпол отказался выдавать ордер на арест Додика и Стевандича. Глава РС выразил благодарность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и другим мировым лидерам, которые направили в Интерпол жалобы о политической мотивации запроса на арест.

В тот же день Вучич призвал найти компромиссное решение ситуации в БиГ. По его словам, сейчас осуществляются попытки «переложить вину на сербскую сторону», как это активно практикуется с 1990-х годов. Сербский лидер отметил, что приоритетом для него является быстрый экономический рост государства «и это самое главное».

2 апреля в парламенте Сербии рассказали об угрозе развала Боснии и Герцеговины. По словам главы комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драгана Станоевича, ордер на арест Додика запускает, по сути дела, процесс развала Боснии и Герцеговины. Потому что в таком случае Республика Сербская будет иметь полное право отделиться от Боснии и, естественно, присоединиться к Сербии.