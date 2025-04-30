В Калужской области подростка осудили на 6,5 года колонии за поджог ж/д шкафа
Подростка, который поджег батарейный шкаф на железной дороге в городе Людиново Калужской области, приговорили к 6,5 года лишения свободы. Об этом 30 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции области.
«Суд установил, что в июне 2024 года несовершеннолетний подсудимый после общения в мессенджере с неустановленным лицом, активно поддерживающим Вооруженные силы Украины (ВСУ), согласился на поступившее ему предложение совершить за денежное вознаграждение диверсионное мероприятие на территории России», — написали в Telegram-канале судов.
Уточняется, что подросток осужден по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору»).
Помимо лишения свободы подсудимому назначен штраф в размере 46 тыс. рублей.
30 апреля жителя Ярославля приговорили к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по делу о госизмене и диверсии после поджога на железной дороге по заданию украинских спецслужб.