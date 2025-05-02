Синоптики спрогнозировали дождливые выходные в Москве
В выходные, 3 и 4 мая, москвичей ожидает преимущественно облачная погода. Более того, в оба дня возможен небольшой дождь. Об этом 2 мая «Известиям» рассказали аналитики «Яндекс Погоды».
В субботу, 3 мая, в Москве будет пасмурно, в первой половине дня ожидается дождь. Порывы умеренного юго-западного ветра будут доходить до 6,6 м/с. Утром температура составит +8 градусов, днем сохранится на уровне +10…+12 градусов, а к ночи опустится до утренних значений.
«В подмосковных городах, таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, температура в течение дня составит около +10 градусов», — уточнили в «Яндекс Погоде».
В воскресенье, 4 мая, погода в Москве будет преимущественно пасмурной, в течение дня ожидается дождь. Температура утром составит +9…+10 градусов, днем поднимется до +14…+15 градусов, а ночью сохранится на уровне +7…+8 градусов. Кроме того, ожидается умеренный ветер, ночью порывы достигнут 6,9 м/с. В центральных районах столицы (Тверской, Арбат, Таганский, Якиманка) в течение всего дня температура будет на 1 градус выше, чем в остальных частях города.
В Подмосковье условия останутся аналогичными столичным: в течение дня ожидается небольшой дождь, а температура будет на уровне московских значений или максимум на 1 градус ниже.
Ранее, 23 апреля, врачи рассказали «Известиям», как подготовиться к смене погоды. Чтобы избежать ухудшения самочувствия на фоне быстрой смены погоды, врач рекомендовала соблюдать режим труда и отдыха. Стоит избегать дополнительных нагрузок и стараться высыпаться. Легче перенести температурные скачки помогут и прогулки на свежем воздухе. Не менее важно правильно питаться.