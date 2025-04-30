В Киеве прошел митинг с требованием установить четкие сроки службы в ВСУ
В Киеве прошел митинг с требованием установить четкие сроки службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом 30 апреля сообщил украинский телеканал «Общественное».
«Утром возле Верховной рады прошел всеукраинский пикет за установление четких условий службы», — следует из публикации, опубликованной на сайте.
Кроме того, в этот же день в центре города на площади Независимости начался митинг в поддержку пропавших без вести. В нем приняли участие несколько сотен человек.
8 декабря 2024 года жители города Хмельницкий вышли на митинг с требованием обеспечить четкие сроки службы военнослужащих ВСУ. Сообщалось, что участники требовали предоставить право на добровольное увольнение после 36 месяцев службы, при этом засчитывая один день участия в боевых действиях за три дня службы, один день в районе боевых действий — за два дня.