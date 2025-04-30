Украинские военные атаковали Энергодар с помощью БПЛА вертолетного типа

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергся атаке дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 апреля сообщил глава городской администрации Максим Пухов.

«В Энергодаре зафиксирована атака ВСУ с помощью БПЛА вертолетного типа. На месте падения дрона в центре города работает группа разминирования», — написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в результате атаки разрушений и пострадавших нет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 17 апреля нанесли три удара беспилотными летательными аппаратами по Энергодару. Как уточнил Пухов, один из дронов сбили сотрудники военной полиции, второй беспилотник был подавлен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), третий — взорвался в кронах деревьев.