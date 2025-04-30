Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Мирный житель пострадал при атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Белгородской области. Об этом 30 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В поселке Политотдельский Белгородского района от удара FPV-дрона по легковому автомобилю пострадал водитель», — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Губернатор добавил, что в результате украинской атаки на Шебекинский округ задеты линии электропередачи. Также в Шебекино повреждены два объекта торговли, надворные постройки на территории частного дома и машина.

Кроме того, в населенном пункте Нехотеевка частично разрушены два дома и надворная постройка. Гладков отметил, что в районе села Головчино Грайворонского округа беспилотником был поврежден трактор, у транспортного средства выбиты стекла и посечен кузов, при этом сам водитель не пострадал.

Ранее в этот день Гладков заявил, что трое местных жителей пострадали при атаке украинского дрона на автомобиль в Белгородской области. Он добавил, что в результате атаки ВСУ на автомобиль в транспортном средстве выбито лобовое стекло и поврежден кузов.