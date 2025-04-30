КПРФ отправила в зону спецоперации гуманитарный конвой ко Дню Победы

К 80-летию победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) КПРФ отправила гуманитарную помощь российским военнослужащим. Кадры с места событий 30 апреля публикуют «Известия».

«Сегодня в этом конвое все, что нужно людям на передовой — мотоциклы, машины, дроны, все, что помогает нашим друзьям и братьям мужественно, достойно и храбро сражаться», — отметил председатель Центрального комитета (ЦК) партии Геннадий Зюганов.

Уточняется, что всего на передовую доставят 27 тыс. т гуманитарной помощи. Также военнослужащим передадут письма от ветерана ВОВ и копии Знамени Победы.

Накануне из Казани отправили 70-ю партию помощи для четырех казанских полков, принимающих участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. В очередной пакет помощи вошли 15 кроссовых мотоциклов, 26 квадрокоптеров, радиостанции, тепловизоры, прицелы, детекторы дронов и другое оборудование.