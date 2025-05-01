Сергунина рассказала о весеннем сезоне проекта «Московский завтрак»
В столице 1 мая стартовал весенний сезон гастрономического проекта «Московский завтрак на верандах». Он продлится до конца месяца и объединит заведения из всех районов города, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
«Этой весной партнерами проекта стало больше 500 заведений. Горожанам и туристам предлагают попробовать завтраки, с которых начинается день в разных регионах России и других странах», — отметила Сергунина.
Утренние сеты в рамках проекта состоят из трех-четырех позиций. Стоимость варьируется и начинается от 350 рублей. Семейные и сетевые кафе, рестораны высокой кухни и кофейни подготовили широкий выбор блюд и напитков.
Рестораны-участники отмечены специальными наклейками на дверях заведений. Полный список можно найти на интерактивной карте в цифровом туристическом сервисе Russpass.
Проект «Московский завтрак» впервые состоялся зимой 2022-2023 годов и объединил 350 ресторанов. Благодаря популярности среди москвичей и туристов, его стали проводить регулярно в разные сезоны.