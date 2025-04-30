OpenAI отозвала обновление ChatGPT после жалоб на чрезмерную льстивость

Компания OpenAI откатила последнее обновление чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT из-за слишком льстивой личности бота. Об этом 30 апреля сообщил генеральный директор компании Сэм Альтман.

«Последние несколько обновлений GPT-4o сделали эту личность слишком подхалимской и раздражающей (хотя в ней есть некоторые очень хорошие стороны)», — написал Альтман в соцсети X (бывш. Twitter).

Уточняется, что исправленная версия чат-бота будет представлена в ближайшие дни.

ChatGPT — продукт искусственного интеллекта, разработанный американской компанией OpenAI. В январе китайский стартап DeepSeek выпустил бесплатную дешевую языковую модель с открытым кодом, которая составила конкуренцию разработке OpenAI. Президент США Дональд Трамп 27 января заявил, что появление модели DeepSeek должно стать сигналом для американских компаний/