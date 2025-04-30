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Карта спецоперации на Украине 30 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 30 апреля можно в материале «Известий».

В Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новое в ДНР. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этом направлении потеряли более 220 военных, склад боеприпасов, 10 автомобилей, две боевые бронированные машины и пять орудий полевой артиллерии западного производства.

Кроме того, группировка войск «Днепр» нанесла поражение трем бригадам ВСУ, противник лишился 85 военнослужащих, пяти автомобилей, склада боеприпасов, танка и орудия полевой артиллерии.

Силы противовоздушной обороны сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, четыре управляемых авиационных бомбы JDAM американского производства и 125 беспилотников самолетного типа.

Эфирный план: создана система для обнаружения вражеских радаров на линии фронта
Она свяжет в единый контур десятки и сотни комплексов радиоэлектронной разведки

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 54 493 беспилотных летательных аппарата, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 094 танка и других боевых бронированных машины, 1554 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 263 орудия полевой артиллерии и минометов, 34 773 единицы специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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