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Эксперт предупредила о последствиях постоянного ношения колец

Эксперт Лардо: бытовые дела могут повредить эмаль украшений
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Постоянное ношение колец без должного ухода может привести к потере их первоначального вида и блеска. Даже самые прочные бриллианты со временем тускнеют, а золотые изделия покрываются налетом, если их регулярно не чистить. Об этом 3 мая «Известиям» рассказала геммолог и основательница ювелирной компании Lardaux Анна Лардо.

По ее словам, особую опасность для украшений представляют домашние дела. Уборка без перчаток приводит к появлению мыльного налета на золотых кольцах и повреждению эмали. Белое золото с родиевым покрытием постепенно желтеет, а использование металлических губок оставляет на поверхности драгоценностей царапины.

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Отпуск тоже может обернуться проблемами для украшений. Хлор в бассейне агрессивно воздействует на золото, а высокая температура и влажность в сауне или бане способствуют потускнению металла и появлению пятен.

Опасны не только агрессивные вещества. Кажущиеся безобидными косметические средства — кремы, тональные основы, жидкость для снятия лака — оставляют разводы на золоте. Даже обычное мыло при частом использовании может навредить украшениям. Особенно сложно удаляются темные пятна от йода — для этого потребуется профессиональная полировка у ювелира.

«Перед посещением спортзала рекомендуется оставлять кольца дома, либо в раздевалке. Дело не только в технике безопасности — гантели, штанги и другой спортивный инвентарь оставляют царапины и вмятины на драгоценном металле. Если кольцо из белого золота и покрыто родием, выделяемая телом жидкость может ускорить его истирание, а бриллианты могут тускнеть из-за накопления кожного жира», — предупредила Лардо.

Правильное хранение не менее важно для сохранения украшений. Открытые шкатулки, декоративные подносы и металлические держатели не подходят — солнечный свет и лампы вызывают окисление золота, особенно при контакте с другими металлами. Лучший вариант —индивидуальные замшевые мешочки, куда кольца убирают после протирания мягкой тканью. Раз в год ювелиры рекомендуют проводить профессиональную чистку украшений.

Ранее, 24 апреля, эксперты Sokolov и Скандинавского центра здоровья (СЦЗ) рассказали «Известиям» как распознать аллергию на украшения и какие материалы подходят тем, кто страдает от аллергических реакций. По ее словам, важно разграничивать настоящую аллергию и обычное раздражение от трения. При аллергических реакциях характерны зуд и отеки, а при механическом раздражении человек ощущает дискомфорт и саднение кожи.

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