Григоренко назвал глобальный цифровой форум инструментом обмена практиками

На глобальном цифровом форуме его участники смогут обменяться опытом и лучшими практиками электронной трансформации. Об этом 30 апреля заявил вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Такие площадки, как глобальный цифровой форум, становятся эффективным инструментом распространения опыта и обмена лучшими практиками цифровой трансформации», — сказал он.

По его словам, цифровые технологии стали неотъемлемой частью РФ. Они способствуют развитию различных процессов во многих сферах жизни — от государственного управления, оказания госуслуг в электронном виде до разработки дополнительных возможностей в образовании. Среди примеров Григоренко назвал социальные, аудиовизуальные платформы, которые, по его мнению, пользуются спросом как внутри страны, так и за ее пределами.

Глобальный цифровой форум состоится 5 и 6 июня в Нижнем Новгороде. В нем примут участие 1,5 тысячи граждан зарубежных стран, также свыше 10 тыс. человек подключатся к мероприятию онлайн. На встрече обсудят актуальные вопросы, связанные с развитием технологий. Для участников форума также подготовят выставку «Цифровая индустрия промышленной России».

Ранее, 20 апреля, заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Россия занимает ведущие мировые позиции в цифровизации, несмотря на многочисленные взломы оборудования и санкционное давление со стороны недружественных стран. По его словам, РФ готова поделиться с партнерами опытом защиты суверенитета в информационном пространстве.