Военнослужащие 51-й армии ДНР отработали навыки борьбы с дронами

Военнослужащие 51-й армии Донецкой Народной Республики (ДНР) отработали навыки противодействия беспилотникам (БПЛА) вместе с волонтерами и инструкторами. Об этом 30 апреля сообщил корреспондент «Известий».

«Один из способов противодействия дронам на оптоволокне — такое некое малое [средство] ПВО. И поскольку гладкое оружие непривычно для нашего бойца, появилась идея, что раз мы спортсмены, обладаем некими навыками, почему бы не поделиться ими», — рассказала чемпионка России по практической стрельбе Анна Тараносова.

Как уточнил корреспондент Александр Сафиулин, рамках обучения бойцы 87-го полка и 1-й Славянской Гвардейской бригады стреляли по тарелкам стоя из кузова пикапа, а после отработали свои навыки и во время езды уже по FPV-дронам.

9 апреля стало известно о том, что российские воины-железнодорожники начали отрабатывать борьбу с БПЛА. Для уничтожения дронов используются штатное стрелковое, гладкоствольное оружие, артиллерийские зенитные установки, которые размещаются на спецбронепоездах.