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Девять человек напали на полицейских на кладбище в Ставропольском крае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В городе Зеленокумске Ставропольского края девять граждан устроили драку с сотрудниками полиции на кладбище. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

По данным ведомства, полицейские сделали замечание группе мужчин за вызывающее поведение в общественном месте. В ответ на это нарушители проявили агрессию, проигнорировали законные требования и причинили сотрудникам телесные повреждения.

«На неоднократные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий граждане не реагировали, в связи с чем в отношении них была применена физическая сила и спецсредства», — отметили в МВД.

В итоге девять человек были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства. В их отношении составлены административные материалы по статьям о неповиновении сотруднику полиции и мелком хулиганстве.

Как сообщает Telegram-канал 112, утром 29 апреля десятки цыган собрались на кладбище «Дормаш» и накрыли столы возле могил. Шумные посиделки с распитием спиртного возмутили других посетителей кладбища, и они вызвали полицию.

Что грозит за драку на улице

Ранее, 16 марта, футбольные фанаты устроили массовую драку в подмосковных Химках. Потасовка произошла между фанатами футбольных клубов «Динамо-2» и «Калуга». Очевидцы опубликовали кадры происшествия в социальных сетях. На видеоролике зафиксировано, что от каждой стороны в потасовке приняли участие около 20 человек.

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