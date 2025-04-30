VK Fest объявил вторую волну артистов

Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Найк Борзов, Сироткин, Дора и Betsy присоединились к лайнапу и исполнят свои треки вместе с ранее объявленными звёздами. На фестивале выступит особый «несекретный» гость и другие артисты — их имена станут известны позже.

VK Fest стартует в Челябинске 14 июня. Состав артистов здесь дополнила местная рэп-команда TGK (Триагрутрика). К лайнапу в Сириусе 21 июня присоединились Найк Борзов, JONY и Betsy — исполнительница вирусного трека Sigma Boy, залетевшего в мировые чарты. В Казани 29 июня перед гостями вместе с ранее объявленными хедлайнерами выступит музыкант из Уфы Элвин Грей.

Список артистов в Санкт-Петербурге пополнили Сергей Лазарев и Полина Гагарина — они впервые выступят на Синей сцене 5 июля. К звёздам на Белой сцене присоединились ICEGERGERT и DK, на Фиолетовой сцене — uncle pecos, Егор Сесарев, J. ROUH, AYKA и Armich.

На Синей сцене 6 июля выступит «несекретный» гость — один из самых ожидаемых артистов VK Fest. Именно этого артиста чаще всего просили гости фестиваля в сообществах VK Fest. На Белой сцене лучшие треки исполнят ST, CAPTOWN и Дора, на Фиолетовую выйдут Beautiful Boys, Свят, мартин, Лилая, passmurny и ПЛУТТО.

К хедлайнерам в Москве присоединились Сергей Лазарев и Полина Гагарина — они выступят на Синей сцене 19 июля. Список артистов Белой сцены дополнили ICEGERGERT и DK, на Фиолетовой сцене выступят POLINA CHILI, Егор Сесарев, мартин, Armich и забей, лерочка.

На Синей сцене 20 июля, помимо уже анонсированных артистов, выступит «несекретный» гость, на Белой сцене — Markul, Сироткин, Дора, LIL KRYSTALLL, ST и CAPTOWN. На Фиолетовую сцену выйдут Beautiful Boys, Свят, Лилая, passmurny, Leroo, Baby Cute.

«В этом году VK Fest собрал мощный лайнап. При выборе артистов мы руководствуемся чартами VK Музыки и предпочтениями пользователей. На фестивале выступит множество самых любимых звёзд: популярнейшие и нишевые музыканты, а также исполнители самых вирусных треков и талантливые фрешмены. Сюрпризы тоже будут. Уверена, зрители останутся в восторге. При этом музыка — только часть программы VK Fest. Нам не терпится показать вам всё», — прокомментировала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Состав артистов будет пополняться. Скоро VK Fest анонсирует площадки проведения, спикеров лектория, инфлюенсеров и музыкантов электронной сцены — она появится на фестивале в Москве и Санкт-Петербурге.