С 5 по 10 мая 2025 года в Москве пройдет Международный слет «Послы Победы. Москва»
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- С 5 по 10 мая 2025 года в Москве пройдет Международный слет «Послы Победы. Москва»
С 5 по 10 мая 2025 года в городе-герое Москве пройдёт Международный слет «Послы Победы. Москва». Мероприятие объединит 200 добровольцев из разных регионов России, которые примут участие в волонтерском сопровождении парада Победы на Красной площади.
6 мая в Национальном центре «Россия» пройдет торжественное открытие Слета, в котором, предварительно, примут участие:
- Сергей Геннадьевич Новиков, начальник Управления президента Российской Федерации по общественным проектам;
- Егор Васильевич Литвиненко, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь);
- Ольга Николаевна Занко, заместитель председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества и председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы»;
- Елена Петровна Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации;
- Екатерина Вячеславовна Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы;
- Николай Константинович Имчук, ветеран Великой Отечественной войны;
- Андрей Сергеевич Митяшин, Герой Российской Федерации.
В рамках слета участников ждет насыщенная образовательная и культурная программа. Представители регионов пройдут мастер-классы по особенностям оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны, восстановлению истории семьи и специфике организации волонтерского сопровождения массовых мероприятий. Кроме того, добровольцев Движения ждут встречи с героями Великой Отечественной войны и полезная программа, в рамках которой участники сопроводят памятные и праздничные мероприятия ко Дню Победы в столице.
Важным событием пребывания послов Победы в городе-герое станет волонтерское сопровождение парада Победы на Красной площади. Вместе с «Волонтерами Победы» Москвы и представителями иных общественных организаций участники Слета встретят ветеранов Великой Отечественной войны, помогут гостям с рассадкой на трибунах, а также решат возникающие вопросы.
ДАТА И ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ: 6 мая 2025 года, 11:00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Москва, Краснопресненская наб., 14