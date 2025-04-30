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С 5 по 10 мая 2025 года в Москве пройдет Международный слет «Послы Победы. Москва»

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Фото: may9.ru
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С 5 по 10 мая 2025 года в городе-герое Москве пройдёт Международный слет «Послы Победы. Москва». Мероприятие объединит 200 добровольцев из разных регионов России, которые примут участие в волонтерском сопровождении парада Победы на Красной площади.

6 мая в Национальном центре «Россия» пройдет торжественное открытие Слета, в котором, предварительно, примут участие:

  • Сергей Геннадьевич Новиков, начальник Управления президента Российской Федерации по общественным проектам;
  • Егор Васильевич Литвиненко, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь);
  • Ольга Николаевна Занко, заместитель председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества и председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы»;
  • Елена Петровна Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации;
  • Екатерина Вячеславовна Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы;
  • Николай Константинович Имчук, ветеран Великой Отечественной войны;
  • Андрей Сергеевич Митяшин, Герой Российской Федерации.

В рамках слета участников ждет насыщенная образовательная и культурная программа. Представители регионов пройдут мастер-классы по особенностям оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны, восстановлению истории семьи и специфике организации волонтерского сопровождения массовых мероприятий. Кроме того, добровольцев Движения ждут встречи с героями Великой Отечественной войны и полезная программа, в рамках которой участники сопроводят памятные и праздничные мероприятия ко Дню Победы в столице.

Важным событием пребывания послов Победы в городе-герое станет волонтерское сопровождение парада Победы на Красной площади. Вместе с «Волонтерами Победы» Москвы и представителями иных общественных организаций участники Слета встретят ветеранов Великой Отечественной войны, помогут гостям с рассадкой на трибунах, а также решат возникающие вопросы.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ: 6 мая 2025 года, 11:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Москва, Краснопресненская наб., 14

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