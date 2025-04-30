Опубликована архитектура деловой программы Молодежного международного юридического форума

Молодежный международный юридический форум состоится 21 мая 2025 года в КВЦ «Экспофорум» традиционно в рамках Петербургского международного юридического форума.

Деловая программа Молодежного дня включает четыре ключевых направления. Трек «Профессиональное развитие и карьера» посвящен профессиональному развитию практических навыков в работе молодых юристов. В рамках направления «Право и технологии» планируется рассмотреть влияние цифровизации на юридическую профессию и юридическое образование, а также обсудить вопросы, связанные с регулированием искусственного интеллекта. Трек «Международное право и сотрудничество» затронет темы юридической практики в странах БРИКС и АСЕАН, а также проблемы защиты национальных интересов. Дискуссии в рамках трека «Право и культура» посвящены значимости права в формировании и сохранении культурной идентичности.

Кроме основной программы, для участников молодежного форума пройдут мероприятия специального формата. Среди них — интерактивная сессия «Криминалист PRO», съезд представителей студенческих советов юридических факультетов вузов – участников форума, мастер-классы и лекция председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина.

В рамках форума состоится Международный студенческий конкурс имени М.Г. Розенберга. Он посвящен практике разрешения коммерческих споров.

Также запланированы мероприятия на внешних площадках, в их числе финал Международного конкурса письменных и устных работ, посвященного памяти В.Д. Спасовича, правовой квиз, интерактивный мастер-класс по криминалистике.

Для молодых юристов Молодежный международный юридический форум станет важной и полезной площадкой по обмену опытом, укреплению профессиональных связей и обсуждению актуальных вопросов развития юридической профессии в современных условиях.

Организатором форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства юстиции Российской Федерации.