В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении стендап-комика

Уголовное дело возбудили в Краснодаре в отношении стендап-комика после религиозной шутки. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по материалам, предоставленным УФСБ России по краю, 26-летнему мужчине предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном по мотивам религиозной ненависти», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Там указали, что в декабре 2023 года обвиняемый, находясь в общественном заведении, в своем выступлении в юмористическом шоу публично высказывал оскорбительные комментарии на религиозную тематику.

«В ходе допроса обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном, в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — уточнили в ведомстве.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых следственных действий.

Ранее, 17 июля 2024 года, СК возбудил в Москве уголовное дело в отношении блогера, который на видео растоптал христианский крест. По информации СМИ, речь идет о треш-стримере родом из Дагестана, его трансляцию смотрело около 300 зрителей. Сообщалось, что после общественного резонанса из-за своего поступка блогер записал видео с извинениями.