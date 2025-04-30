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В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении стендап-комика

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Фото: t.me/kubansledcom
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Уголовное дело возбудили в Краснодаре в отношении стендап-комика после религиозной шутки. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по материалам, предоставленным УФСБ России по краю, 26-летнему мужчине предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном по мотивам религиозной ненависти», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Там указали, что в декабре 2023 года обвиняемый, находясь в общественном заведении, в своем выступлении в юмористическом шоу публично высказывал оскорбительные комментарии на религиозную тематику.

«В ходе допроса обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном, в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — уточнили в ведомстве.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых следственных действий.

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