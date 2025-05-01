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Эксперт рассказал о влиянии умственной работы на организм

Эксперт Розанов: регулярная умственная деятельность способствует долголетию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Регулярная умственная деятельность не только развивает когнитивные способности, но и способствует долголетию, снижая риск возрастных заболеваний мозга. Об этом 1 мая «Известиям» рассказал ведущий специалист лаборатории психогигиены и психопрофилактики НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Иван Розанов.

По словам эксперта, выполнение рабочих задач, требующих концентрации и анализа, тренирует память, внимание и воображение. Эти навыки помогают мозгу эффективнее обрабатывать информацию и адаптироваться к изменениям. Кроме того, активная интеллектуальная деятельность служит профилактикой нейродегенеративных заболеваний, включая деменцию и болезнь Альцгеймера.

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Розанов отметил, что люди, занимающиеся умственным трудом, часто отличаются большей продолжительностью жизни. Это связано не только с постоянной тренировкой мозга, но и с их способностью противостоять стрессу. Высокий уровень образования и интеллекта позволяет находить оптимальные решения в сложных ситуациях, а поддержка социального окружения усиливает эту устойчивость.

Важную роль играет и мотивация. Когда человек ставит перед собой цели и использует профессиональный опыт для их достижения, в мозге активируются механизмы, которые помогают сохранять психическое равновесие. Хорошие условия труда дополнительно стимулируют продуктивность, положительно влияя как на психическое, так и на физическое здоровье.

«Хорошие условия труда повышают мотивацию и улучшают психическое здоровье, что в свою очередь помогает быть здоровым физически. Работа дает возможность развиваться и достигать целей, что тоже полезно для мозга», — отметил эксперт.

Ранее, 4 апреля, практикующий психолог, кандидат наук, преподаватель Московского института психоанализа Мария Богданова рассказала «Известиям», как быть россиянам, столкнувшимся с манипуляциями на работе. По ее словам, в норме человек со здоровой психикой способен к открытой коммуникации и не нуждается в манипуляциях. Но есть люди, которые испытывают определенное наслаждение от интриг, подковерных игр, непрямых коммуникаций.

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