Эксперт рассказал о влиянии умственной работы на организм

Регулярная умственная деятельность не только развивает когнитивные способности, но и способствует долголетию, снижая риск возрастных заболеваний мозга. Об этом 1 мая «Известиям» рассказал ведущий специалист лаборатории психогигиены и психопрофилактики НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Иван Розанов.

По словам эксперта, выполнение рабочих задач, требующих концентрации и анализа, тренирует память, внимание и воображение. Эти навыки помогают мозгу эффективнее обрабатывать информацию и адаптироваться к изменениям. Кроме того, активная интеллектуальная деятельность служит профилактикой нейродегенеративных заболеваний, включая деменцию и болезнь Альцгеймера.

Розанов отметил, что люди, занимающиеся умственным трудом, часто отличаются большей продолжительностью жизни. Это связано не только с постоянной тренировкой мозга, но и с их способностью противостоять стрессу. Высокий уровень образования и интеллекта позволяет находить оптимальные решения в сложных ситуациях, а поддержка социального окружения усиливает эту устойчивость.

Важную роль играет и мотивация. Когда человек ставит перед собой цели и использует профессиональный опыт для их достижения, в мозге активируются механизмы, которые помогают сохранять психическое равновесие. Хорошие условия труда дополнительно стимулируют продуктивность, положительно влияя как на психическое, так и на физическое здоровье.

«Хорошие условия труда повышают мотивацию и улучшают психическое здоровье, что в свою очередь помогает быть здоровым физически. Работа дает возможность развиваться и достигать целей, что тоже полезно для мозга», — отметил эксперт.

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