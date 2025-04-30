ВС РФ за сутки поразили предприятия ВПК Украины и склады боеприпасов ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и складам боеприпасов. Об этом 30 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Поражены предприятия ВПК Украины, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что российские военные нанесли удары с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 125 дронов самолетного типа.

В этот же день Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы операторов FPV-дронов на оптико-волоконном управлении, которые уничтожили пикап и квадроцикл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Уточнялось, что украинские боевики пытались организовать доставку личного состава на передний край своей обороны, однако мотострелки группировки войск «Юг» сорвали планы.