Сыгравшая в «Кошмаре на улице Вязов» Пойнтер умерла на 101-м году жизни
Голливудская актриса Присцилла Пойнтер, сыгравшая в фильме «Кошмар на улице Вязов», умерла в возрасте 100 лет. Об этом 30 апреля сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на ее сына, сценариста и режиссера Дэвида Ирвинга.
«Пойнтер скончалась в понедельник (28 апреля. — Ред.) в доме престарелых в Риджфилде, штат Коннектикут», — рассказал журналу Ирвинг.
За плечами Пойнтер большое количество актерских ролей, в том числе один из ключевых персонажей сериала «Даллас». Кроме того, актриса снялась в таких проектах, как сериалы «Флэш», «Закон Лос-Анджелеса», фильм «Синий бархат» режиссера Дэвида Линча, «Инферно» и др.
В период с 1960 по 1970 год она играла на Бродвее в проектах компании Theater of Lincoln Center под руководством режиссеров Джулса Ирвинга (первого мужа Пойнтер) и Герберта Блау.
У Пойнтер осталось трое детей и восемь внуков, а также правнуки. Актриса была бывшей тещей кинорежиссера Стивена Спилберга.