Минобороны опубликовало кадры освобождения населенного пункта Новое в ДНР

Минобороны России 30 апреля опубликовало кадры из населенного пункта Новое Донецкой Народной Республики (ДНР), который в результате активных боевых действий освободили военнослужащие подразделений группировки войск «Запад».

На видео можно заметить, как российские военнослужащие, используя ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков. Кроме того, они зашли на вражеские позиции, зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Часть украинских военных сдалась в плен.

«Сразу определили, где противник смотрит, где контролирует, какие лесополки. <...> В обозначенное время обозначенного дня начали заходить с того направления, с которого противник не ожидал», — рассказал командир отряда с позывным Варяг.

В знак освобождения населенного пункта Новое от формирований ВСУ военные установили российские флаги.

Об освобождении населенного пункта Новое в ДНР стало известно ранее в этот день. Уточняется, что противник на этом направлении потерял более 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и пять артиллерийских орудий западного производства.