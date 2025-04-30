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Терапевт назвал связанные с синяками под глазами заболевания

Хирург Умнов: синяки под глазами могут указывать на болезнь печени
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Фото: Global Look Press/Sonja Krebs
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Синяки под глазами могут указывать на патологии печени и сердечно-сосудистой системы. Об этом преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал в среду, 30 апреля.

По словам хирурга, синяки под глазами чаще всего являются следствием травматического воздействия при переломе основания черепа, верхней челюсти и костей глазницы. При этом они могут указывать и на скрытые проблемы — нарушение работы печени и сердечно-сосудистой системы.

«Теоретически при нарушении проницаемости сосудистого русла при заболеваниях печени могут возникать диапидезные кровотечения, при которых элементы крови просачиваются через сосудистую стенку в разных местах. При таких заболеваниях отсутствует выработка белков, поддерживающих онкотическое давление, из-за чего не происходит кровотечение», — рассказал специалист в разговоре с Lenta.Ru.

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29 апреля доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения Ирина Волгина рассказала «Известиям», что сладкая газировка представляет наибольшую опасность для здоровья. Такие напитки содержат искусственные красители и усилители вкуса, способные вызывать аллергические реакции и оказывать токсическое воздействие на печень.

В свою очередь Pravda.Ru уточнила, какие продукты вредят печени. К ним относятся: сахаросодержащие и жареные продукты, соленая пища, фастфуд, трансжиры и рафинированные жиры, а также рафинированные углеводы.

К продуктам для поддержки и восстановления печени относятся: куркума, кофе, овсянка, зеленый чай, чеснок, черника, виноград, апельсины, жирная рыба, бобовые, оливковое масло, брокколи и свекла.

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