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Матвиенко назвала запрет символов победы отказом ФРГ от признания итогов ВОВ

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Фото: Global Look Press/Hannes P Albert/dpa
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 30 апреля заявила, что запрет на использование символов победы, таких как георгиевская лента, в дни юбилея в Берлине является свидетельством отступления современной Германии от признания итогов Второй мировой.

«Объявление Берлином запрета на использование в дни юбилея символов победы, таких как георгиевская лента, — очередная демонстрация в публичном поле реальной кампании пошагового отступления современной Германии от признания итогов Второй мировой войны, от признания собственной вины, от покаяния за совершенное против народов Европы и мира зло», — написала Матвиенко в своем Telegram-канале.

По словам Матвиенко, в канун 80-летия победы над германским фашизмом в Берлине не хотят видеть напоминаний о бойцах Красной армии, которые внесли решающий вклад в Великую Победу. Она отметила, что нацистские взгляды гитлеровской Германии превратились в движущую силу распространения человеконенавистнической идеологии, став причиной многомиллионных жертв и геноцида.

«Еще десять лет назад такую политическую наглость было просто невозможно представить. Сегодня же она стала закономерным следствием системных пропагандистских действий Запада по умышленному извращению истории XX века», — добавила она.

Матвиенко призвала к активным и сплоченным действиям стран, которые отстаивают историческую правду, и поблагодарила лидеров, которые прибудут 9 мая на мемориальные мероприятия в Москву, «за принципиальную позицию».

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25 апреля сообщалось, что власти Берлина планируют запретить использование символики России и СССР на памятных мероприятиях 8 и 9 мая, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Согласно распоряжению властей, запрет коснется российских, советских, белорусских флагов, ношения военной формы или ее элементов, военных знаков отличия, демонстрации букв Z и V, а также георгиевских лент.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 апреля заявила, что такой запрет Германии — это дорога в бездну. Она отметила, что ФРГ следует обратиться к урокам всех войн, которые она развязала, и обучать этому подрастающее поколение.

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к жесткой борьбе с переписыванием истории странами Евросоюза (ЕС). Он подчеркнул, что в некоторых государствах объединения происходит уравнивание преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом, и тех, кто освобождал Европу от фашизма.

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