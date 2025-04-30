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За прошедшие сутки в России произошло 301 ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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За минувшие сутки на российских дорогах произошло 301 ДТП, в которых погиб 21 человека и 354 получили ранения. Об этом 30 апреля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России. 13 погибших были пассажирами и водителями.

В результате 77 ДТП, 35 из которых произошли на пешеходных переходах и 42 — вне зоны их действия, погибли восемь пешеходов, еще 72 — получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 20 детей-пешеходов, 13 из которых получили травмы при переходе проезжей части вне пешеходных переходов.

С участием несовершеннолетних на дорогах страны зафиксировано 44 ДТП, в результате которых ранения получили 49 юных участников дорожного движения, в том числе 13 детей-пассажиров, восемь велосипедистов и пять водителей мототранспорта. Погибших детей нет.

С участием автобусов произошло 24 ДТП, в которых погиб один человек, еще 34 участникам дорожного движения, в числе которых двое детей, потребовалась медицинская помощь. Причиной 14 происшествий с автобусами стали нарушения правил дорожного движения, допущенные водителями других транспортных средств.

В Воронежской области на автодороге регионального значения водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автобусом, перевозившим четырех пассажиров. В результате ДТП автомобилист погиб, водитель и два пассажира автобуса госпитализированы с травмами, еще два пассажира автобуса направлены на амбулаторное лечение после оказания медпомощи.

В одном из поселков Белгородской области водитель школьного автобуса с двумя пассажирами 13 и 14 лет при начале движения не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении легковой автомашиной. В ДТП пострадала 13-летняя школьница, одна из юных пассажиров автобуса. После оказания медицинской помощи девочку направили на амбулаторное лечение.

В городе Энгельсе Саратовской области водитель легковой автомашины совершил наезд на 11-летнего школьника, который перебегал проезжую часть дороги слева направо при отсутствии в зоне видимости организованного пешеходного перехода. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения и оказался в больнице.

Госавтоинспекция напоминает водителям автобусов, что жизнь и здоровье их пассажиров при перевозке целиком зависят от навыков, стажа вождения, самочувствия и законопослушного поведения человека за рулем.

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«Вы перевозите людей и отвечаете за них перед законом, пока они находятся в транспортном средстве, которым вы управляете. Поэтому на рабочую смену всегда выходите хорошо отдохнувшими и здоровыми, а перед выездом на маршрут обязательно проверяйте техническое состояние вверенного вам автотранспорта. Во время движения в городских условиях используйте преимущества выделенных для общественного транспорта полос, при выполнении рейсов междугороднего и межрегионального пассажирского сообщения соблюдайте разрешенный для вас скоростной режим и правила дорожного движения. Всегда учитывайте требования разметки, дорожных знаков и сигналов светофора. Следует быть предельно внимательными при проезде железнодорожных переездов. Никогда не торопитесь побыстрее их проскочить, тем самым создавая аварийную ситуацию. Берегите своих пассажиров, не допуская со своей стороны даже предпосылки к совершению дорожно-транспортного происшествия», — напомнил водителям автобусов их обязанности начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

В преддверии праздничных выходных Госавтоинспекция призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать ПДД и быть более внимательными на дорогах населенных пунктов и городов. Особую осторожность людям за рулем следует проявлять при подъезде к пешеходным переходам, сбрасывая перед ними скорость вплоть до полной остановки, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть. Водителям следует учитывать, что поведение детей на дороге зачастую бывает непредсказуемым, поэтому не стоит спешить начинать движение даже на разрешающий сигнал светофора: необходимо убедиться, что переход полностью свободен от пешеходов.

В Госавтоинспекции напоминают родителям о необходимости контроля досуга и поведения своих детей во время длительных праздников: их не следует отпускать их на улицу одних, без присмотра, особенно в вечернее время. Для улучшения видимости юных пешеходов водителям транспортных средств в темное время суток необходимо обязательно использовать на детской верхней одежде световозвращающие элементы. Отсутствие родительского контроля на улице за детьми дошкольного и младшего школьного возраста часто приводит к получению травм или гибели юных участников дорожного движения, подчеркивают в ведомстве. В Госавтоинспекции сообщили, что в апреле (с 1 по 29 число) произошло 1384 ДТП с участием детей, в которых погибли 25 участников дорожного движения в возрасте до 16 лет, еще 1510 получили травмы.

Ранее сегодня стало известно, что в Новосибирской области в результате столкновения автомобиля с опорой моста погибла женщина-водитель.

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