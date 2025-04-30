Прокуратура организовала проверку по факту ЧП в шахте Кемеровской области

По факту вытекания глины на откат выработки на горно-рудной шахте «Шерегешская» в Таштагольском муниципальном округе проводят проверку. Об этом 30 апреля проинформировала прокуратура Кемеровской области — Кузбасса.

«По данному факту прокуратурой области организована и проводится проверка исполнения законодательства о промышленной безопасности, инициировано возбуждение уголовного дела», — говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что в 8:15 мск МЧС России проводили эвакуацию 234 человек из шахты по причине выливания глинистой массы в горные выработки. Для проведения проверки на место выехал прокурор города Таштагола Андрей Брайко.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Итоги проверки взяты на контроль.

Ранее, 15 апреля, произошел обвал породы в шахте «Садкинская», расположенной в Ростовской области. На момент обрушения в забое находилось около 75 работников. Их подняли на поверхность в удовлетворительном состоянии.