В Москве стартовал автопробег «Огонь Памяти»

В Москве стартовал ежегодный автопробег «Огонь Памяти». в честь 80-й годовщины Великой Победы. Об этом 30 апреля сообщил корреспондент «Известий».

В этом году акция проходит под лозунгом «Путь в родную гавань». Маршрут движения составит более 2500 км и пройдет через Московскую, Тверскую, Новгородскую, Псковскую, Ленинградскую области и Республику Карелия. Уточняется, что участники смогут встретиться с ветеранами и посетить более 40 мест боевой славы.

«Всего будет проведено более 25 торжественных мероприятий по пути следования. Также 2 мая в 12:30 в городе Сосновый Бор Ленинградской области на мемориале войнам-балтийцам будет открыт Огонь памяти, который мы привезем с собой», — рассказал главный организатор пробега Сергей Игнатьев.

Ранее, 28 апреля, пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что акцию «Бессмертный полк России» в преддверии 80-летия Победы проведут 10–12 мая на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В ней будут участвовать спортсмены, тренеры, судьи, административные штабы команд и болельщики. РФС проведет эту акцию в рамках программы «Одна на всех. Команда, Родина, Победа!».