Оман, КНР и Вьетнам познакомят с российской культурой

Большой театр, Санкт-Петербургская филармония имени Шостаковича, Театр балета Бориса Эйфмана и Музей Московского Кремля подготовили серию культурных событий в Омане, Вьетнаме и Китае. Об этом рассказали в пресс-службе ВТБ, который выступит партнером мероприятий.

«Русское искусство формирует мировое наследие и влюбляет в себя представителей разных национальностей. С 2023 года мы поддерживаем гастроли знаковых культурных институций в Китае, и то, как тепло и с благодарностью встречают наши коллективы, говорит о растущем числе поклонников за рубежом. В этом году мы расширяем географию и помимо дружественного Китая, отправляемся во Вьетнам и Оман», — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Спектакли и концерты пройдут в Китае в мае-июне в рамках перекрестных годов культуры России и Китая и продолжатся осенью во Вьетнаме, а выставка «Россия и Восток» впервые пройдет в Омане.

7-11 мая Большой театр откроет программу балетным Гала-концертом в Пекине. Затем там покажут «Спящую красавицу» в хореографии Григоровича на музыку Чайковского.



21-29 июня Санкт-Петербургская филармония имени Шостаковича даст серию концертов в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Ухани. Китайских зрителей ждут музыкальные программы: концерты для фортепиано с оркестром №1 Прокофьева и Чайковского, а также Симфония №6 и Симфония №7 Шостаковича.



Кроме того, летом Третьяковская галерея планирует открыть выставку «Илья Репин. Лики России» в Национальном музее Пекина.



С 26 ноября по 5 декабря Театр балета Бориса Эйфмана представит балет «Анна Каренина» в Ханое и Хошимине. А в начале декабря в Омане откроется выставка «Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния». На экспозиции будут представлены предметы искусства из коллекции Музеев Московского Кремля.