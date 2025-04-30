Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области
- Новости
- Происшествия
- Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области
Трое местных жителей пострадали при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Белгородской области. Об этом 30 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В городе Шебекино легковой автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранены три мирных жителя», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, пострадавших доставили в больницу. У мужчины зафиксированы минно-взрывная травма и осколочные ранения грудной клетки и ног. У женщины также наблюдается минно-взрывная травма, баротравма, осколочные ранения головы и руки. Третья пострадавшая получила ушибы рук и ног.
Кроме того, добавил губернатор, в результате атаки ВСУ на автомобиль в транспортном средстве выбито лобовое стекло и поврежден кузов.
29 апреля в Белгородской области пять мирных жителей получили ранения в результате атаки ВСУ. Пострадавших доставили в больницу.