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Коуч Тлиашинова переписала квартиру на родственницу для легализации дохода

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Коуч и блогер Инна Тлиашинова переоформила квартиру в Москве на другого человека, чтобы легализовать доходы. Об этом 30 апреля сообщил источник «Известий».

По его словам, она заключила договор для участия в долевом строительстве, а в процессе переписала на родственницу, чтобы «на ней ничего не числилось».

Источник также уточнил, что Тлиашинова снимала квартиры в Москве, а также дома в Подмосковье и Ростове. С 2024 года она живет в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

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Ранее в этот день в соцсетях появились данные, что коуч якобы срочно продает дом с целью закрыть долг перед налоговой. Ее адвокат Андрей Алешкин в беседе с «Известиями» опроверг эту информацию, уточнив, что официальных претензий от налоговой не поступало.

Позже сообщалось, что в отношении Тлиашиновой возбудили уголовное дело за неуплату налогов на сумму 431 млн рублей. По данным следствия, с 2020 по 2022 год она уклонилась от налоговых обязательств. Блогера объявили в розыск.

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