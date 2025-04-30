Реклама
Прямой эфир
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о захвате трофейного оружия НАТО при освобождении Горналя
Мир
Песков отметил невозможность РФ не отреагировать на возрождение нацизма на Украине
Общество
В ХМАО задержали трех готовивших покушение на участника СВО украинских агентов
Армия
Операторы Южной группировки войск уничтожили пикап и квадроцикл ВСУ в ДНР
Наука и техника
Россия сможет оказаться первой на Северном полюсе Луны
Экономика
В Роскомнадзоре прокомментировали варианты регулирования компьютерных игр
Общество
Около 30 студентов-медиков в Петербурге привлечены к допросу по делу о взятках
Армия
Системы ПВО за ночь сбили 34 дрона ВСУ над регионами России
Мир
Небензя отметил важность заслуг папы римского Франциска для России и мира
Происшествия
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково
Мир
В МИД РФ заявили об отсутствии настроя Киева на прекращение огня
Мир
Ким Чен Ын посетил коллектив строителей нового эсминца «Чвэ Хён»
Политика
Путин прокомментировал слова Лукашенко о георгиевской ленте
Мир
Мишустин назвал строительство моста между РФ и КНДР знаковым этапом для сотрудничества
Армия
В Днепровской флотилии появились подразделения БПЛА
Мир
Трамп заявил о намерении добиться свободного прохода через Суэцкий канал
Общество
Синоптик спрогнозировал сильные дожди в Москве 1 мая

Жителя Ярославля приговорили к 20 годам колонии за госизмену

0
EN
Фото: Прокуратура Ярославской области
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Жителя Ярославля приговорили к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по делу о госизмене и диверсии после поджога на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Об этом 30 апреля сообщает прокуратура региона.

«Ярославский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя Евгения Ермилова. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), а также пп. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ («Диверсия, совершенная организованной группой, направленная на разрушение и повреждение транспортной инфраструктуры»)», — следует из публикации, опубликованной на сайте ведомства.

Суд установил, что в мае 2024 года мужчина на одном из сайтов опубликовал объявление о поиске работы. На него откликнулись представители украинских спецслужб и предложили выполнить задания за определенную сумму. Сначала обвиняемый провел одиночный пикет у военкомата. За это он получил 1 тыс. рублей в качестве вознаграждения.

Следующим заданием стал поджог релейного шкафа, расположенного на одной из железнодорожных станций в городе Ярославле. Однако обещанного вознаграждения в размере 30–50 тыс. рублей молодой человек не получил.

В результате суд назначил Ермилову 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Помимо этого, с молодого человека взыскали около 500 тыс. рублей за причиненный ущерб. Как сообщает пресс-служба ведомства, ранее фигурант был судим за кражу и употреблял наркотики.

Ошиблись помощью: как владельцы оборонного холдинга на Урале спонсировали ВСУ
Суд национализировал восемь предприятий украинского экс-министра

Ранее, 3 апреля, в Волгограде суд приговорил 23-летнего местного жителя Станислава Ильчука к 14 годам колонии за государственную измену и диверсию на объекте РЖД. Уточнялось, что мужчина вскрыл металлический шкаф рельсосмазывателя и поджег его. Действовал он по указанию украинских спецслужб.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025