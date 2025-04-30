Жителя Ярославля приговорили к 20 годам колонии за госизмену

Жителя Ярославля приговорили к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по делу о госизмене и диверсии после поджога на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Об этом 30 апреля сообщает прокуратура региона.

«Ярославский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя Евгения Ермилова. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), а также пп. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ («Диверсия, совершенная организованной группой, направленная на разрушение и повреждение транспортной инфраструктуры»)», — следует из публикации, опубликованной на сайте ведомства.

Суд установил, что в мае 2024 года мужчина на одном из сайтов опубликовал объявление о поиске работы. На него откликнулись представители украинских спецслужб и предложили выполнить задания за определенную сумму. Сначала обвиняемый провел одиночный пикет у военкомата. За это он получил 1 тыс. рублей в качестве вознаграждения.

Следующим заданием стал поджог релейного шкафа, расположенного на одной из железнодорожных станций в городе Ярославле. Однако обещанного вознаграждения в размере 30–50 тыс. рублей молодой человек не получил.

В результате суд назначил Ермилову 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Помимо этого, с молодого человека взыскали около 500 тыс. рублей за причиненный ущерб. Как сообщает пресс-служба ведомства, ранее фигурант был судим за кражу и употреблял наркотики.

Ранее, 3 апреля, в Волгограде суд приговорил 23-летнего местного жителя Станислава Ильчука к 14 годам колонии за государственную измену и диверсию на объекте РЖД. Уточнялось, что мужчина вскрыл металлический шкаф рельсосмазывателя и поджег его. Действовал он по указанию украинских спецслужб.