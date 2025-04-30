Песков о том, что РФ должна достигнуть тех целей, которые ставились в начале СВО

Песков о том, что РФ должна достигнуть тех целей, которые ставились в начале СВО

2025-04-30T11:55:08+03:00

2025-04-30T12:27:04+03:00

2025-04-30T11:55:49+03:00

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru