Захарова заявила об игнорировании Западом угроз русскоязычным детям на Украине

У представителей западных правозащитных организаций и деятелей культуры не было никакой реакции на угрозы, адресованные русскоязычным детям на Украине. Об этом 29 апреля сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Так она отреагировала на заявление актера Богдана Бенюка, в котором он призвал бить детей за использование русского языка.

«Где все правозащитные мировые структуры? Где все писатели, художники, режиссеры, американские например, актеры, fashion-индустрия мировая <…> Где сейчас они после этого заявления? Почему они не могут сказать сейчас киевскому режиму: «Остановитесь!»?» — сказала Захарова.

По словам дипломата, все заявления Запада по ситуации на Украине делались «под методичку», а большая часть украинского руководства продолжает использовать русский язык.

14 апреля украинские СМИ сообщали, что женщина в Житомире угрожала 10-летней девочке сдать ее отца сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) за то, что та разговаривала с ним на русском языке. Уточнялось, что конфликт возник в маршрутке.