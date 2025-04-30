Россия должна достичь тех целей, которые ставились в начале специальной военной операции. Об этом 30 апреля заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях марафона «Знание. Первые», отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

«Сейчас ситуация другая для Киева. Но ее всё равно нужно признавать, от этого никуда не деться. Процесс урегулирования продолжается. Президент [России Владимир] Путин имеет главную цель — это достичь тех целей, которые он ставил, начиная специальную военную операцию», — сказал он.

Песков отметил, что текущая ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) отличается от той, что наблюдалась во время Стамбульских соглашений в марте 2022 года. Он напомнил, что документы были подготовлены, но в тот период бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал указание Киеву прекратить переговоры, что и было осуществлено.

Он добавил, что Путин остается открытым для политико-дипломатических методов урегулирования.

10 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что реализация целей СВО является священным долгом России. Вместе с тем он подчеркнул, что параллельно с этой задачей страна должна добиваться того, чтобы у стран Глобального Юга и Глобального Востока сформировалось понимание необходимости защиты основополагающих принципов устава Организации Объединенных Наций (ООН).