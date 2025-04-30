Полиция задержала несовершеннолетнего по делу о стрельбе в Швеции

В Швеции по делу о стрельбе в центре города Уппсала, в результате которой погибли три человека, задержан несовершеннолетний. Об этом 30 апреля сообщила газета Dagens Nyheter.

«Несовершеннолетний был арестован по подозрению в убийстве после стрельбы в Уппсале во вторник, в результате которой погибли три человека», — следует из публикации.

Как уточняет Sky News, задержанному 16 лет. Сейчас проводятся следственные мероприятия, в том числе анализируется телефон подростка.

«На пресс-конференции полиция заявила, что пока рано говорить о том, было ли убийство связано с бандой, но это одна из версий, которую они «особенно интенсивно» прорабатывают», — уточняет СМИ.

Ранее, 29 апреля, СМИ Швеции сообщили о стрельбе в Уппсале. После того, как подозреваемый открыл огонь в парикмахерской, он покинул место происшествия на электросамокате.