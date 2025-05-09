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Редакция «Вечерней Москвы» подготовила комплект специальных выпусков ко Дню Победы

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Фото: Вечерняя Москва/Владимир Баранов
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Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Это событие имеет особую значимость в преддверии 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне — священного подвига нашего народа, проявившего несгибаемую волю, мужество и любовь к Родине в борьбе с фашистскими захватчиками.

Ко Дню Победы, олицетворяющему величие русского духа и несокрушимость патриотизма, редакция газеты «Вечерняя Москва» подготовила комплект специальных выпусков из черно-белой «Вечёрки» — номера от 9 мая 1945 года и от 25 июня 1945 года. Такие выпуски держали в руках москвичи сначала в день всенародного торжества, после подписания акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, а потом после исторического Парада Победы в июне 1945-го.

«Для медиахолдинга эти выпуски очень важны, ведь «Вечерняя Москва» — это единственная городская газета, которая ни на день не прерывала свою работу в годы Великой Отечественной войны, храня верность патриотическому долгу», — сказал генеральный директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий.

Специальные комплекты праздничных номеров получили все ветераны и гости, которые пришли на Красную площадь 9 мая 2025 года на парад Победы — священный символ нашей великой Родины.

«Сегодня вся страна празднует не просто юбилейную дату, это очень личный праздник для каждого из нас. Мы отмечаем, с одной стороны, героическую победу прошлых поколений и воспитываем память у будущих поколений. Мы помним и гордимся теми, кто подарил спокойствие нашей стране и всему миру, от души поздравляем всех с Днем Великой Победы! Слава защитникам Отечества!» — прокомментировал акцию главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов.

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