Песков анонсировал выход фильма про Владимира Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на марафоне «Знание. Первые» 30 апреля анонсировал выход фильма про президента России Владимира Путина.

Он отметил, что совсем скоро на телеканале «Россия» выйдет фильм о том, как Путин «25 лет руководит нашей страной». По его словам, над проектом работали очень талантливые специалисты.

«Нам с вами повезло, что он [Путин] является президентом нашей страны», — добавил Песков.

Ранее, 13 января, Песков прокомментировал съемки фильма о Путине с Джудом Лоу в фильме «Кремлевский волшебник» (The Wizard of Kremlin). При этом, по его словам, в Кремле не знают, о чем фильм, какой у него сюжет.