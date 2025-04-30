СМИ рассказали о просьбах Зеленского к Трампу в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с американским лидером Дональдом Трампом просил его не отказываться от своей роли в мирном урегулировании украинского конфликта. Об этом 30 апреля сообщается в журнале The Economist.

«Зеленский использовал свои 15 минут, чтобы донести простое послание: Украина готова к безоговорочному прекращению огня», — следует из публикации.

Кроме того, глава Украины в ходе разговора подчеркнул, что Трампу не стоит отказываться от мира, «который может обеспечить только он».

Ранее, 29 апреля, в интервью журналу Atlantic Трамп заявил о стремлении помочь Украине, чтобы не допустить ее скорого сокрушения. При этом он отметил, что не может гарантировать обеспечение оружием.