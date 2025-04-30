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Китайский корабль «Шэньчжоу-19» приземлился на севере КНР

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Фото: Global Look Press/Li Zhipeng
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Китайский корабль «Шэньчжоу-19» с тремя тайконавтами на борту в среду после расстыковки с национальной орбитальной станцией «Тяньгун» совершил посадку на севере страны. Об этом 30 апреля сообщило управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSE).

Командир экипажа Цай Сюйчжэ, а также Сун Линдун и Ван Хаоцзе — третья женщина-астронавт страны и единственная женщина-инженер по космонавтике — изначально должны были вернуться на день раньше, но возвращение экипажа было задержано из-за сильного ветра в месте первоначальной посадки. В настоящее время метеорологические условия соответствуют требованиям.

По данным CMSA, медицинский персонал на месте подтвердил, что астронавты находятся в хорошем состоянии.

«Три астронавта находились на орбите в течение 183 дней и провели три выхода в открытый космос, завершили установку устройства защиты космической станции от космического мусора и совершили несколько грузовых выходов в открытый космос», — говорится в сообщении.

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CMSA 25 апреля сообщало, что пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-20» осуществил успешную пристыковку, после чего тайконавты вошли на орбитальную станцию КНР. В ведомстве уточнили, что 25 апреля в 01:27 по пекинскому времени (24 апреля в 20:27 мск) три тайконавта вошли в главный модуль «Тяньхэ», где их встретила команда предыдущего запуска, осуществленного 30 октября 2024 года.

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