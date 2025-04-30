Собянин подвел итоги месячника благоустройства Москвы

Коммунальщики и жители Москвы подготовили столицу к майским праздникам в ходе месячника благоустройства. Об итогах генеральной уборки рассказал мэр Сергей Собянин в своем блоге.

«Переменчивая апрельская погода не помешала нашей ежегодной генеральной уборке», — отметил глава города. По его словам, коммунальные службы в течение месяца проводили масштабные работы по всей столице. 19 и 26 апреля к ним присоединились тысячи москвичей в рамках общегородских субботников.

За время месячника благоустройства были отмыты фасады жилых домов и административных зданий, отремонтированы цоколи и входные группы, приведены в порядок детские и спортивные площадки. Особое внимание уделили дорожно-транспортной инфраструктуре: дороги и тротуары неоднократно промывали специальным моющим средством, очистили транспортные тоннели, эстакады, мосты и пешеходные переходы.

В рамках подготовки к летнему сезону специалисты подготовили к запуску городские фонтаны и причалы для речной навигации. Городские клумбы украсили более 4,2 млн виол и 15 млн тюльпанов.

«Как всегда, майские праздники Москва встречает чистой, красивой и нарядной», — подчеркнул Собянин.