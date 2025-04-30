В МИЦ «Известия» прошла пресс-конференция конкурса «Взлетная полоса»

25 апреля в пресс-центре МИЦ «Известия» состоялась пресс-конференция, посвященная развитию Всероссийского авиационного конкурса «Взлетная полоса». Финал первого этапа конкурса прошел 12 апреля в Москве и стал отправным событием для поклонников авиации, а для некоторых — шансом посоревноваться в любимом хобби и выиграть автомобиль.

Спикерами пресс-конференции выступили: народный артист России, телеведущий и авиатор Леонид Якубович, генеральный директор Dream Aero Иван Увенков, популяризатор авиации и амбассадор Dream Aero Алексей Кочемасов и клинический психолог по борьбе с аэрофобией Дмитрий Кудряшов.

Организаторы конкурса совместно с инициатором проекта Леонидом Якубовичем анонсировали продолжение конкурса «Взлетная полоса» и рассказали о планах на будущее, подготовленных сюрпризах для новых участников и социальной значимости проекта. В конкурс будут привлечены благотворительные фонды, дети и подростки из социальных учреждений также смогут принять участие. Суперпризом в предстоящем этапе конкурса станет квартира в Москве или ближайшем Подмосковье и другие ценные подарки. Задача конкурса — дать возможность каждому почувствовать себя пилотом. Популяризация профессии пилота — это не просто привлечение молодежи к авиации, это создание будущего, где мечты о небе становятся реальностью и каждый может прикоснуться к профессии летчика.

«Даже шеф-пилоты крупных авиакомпаний обязаны садиться за авиатренажер. Это довольно серьезная история. И, повторяю, многие, кто приходят на авиатренажер, всерьез задумываются о том, чтобы пойти учиться на пилота», — комментирует телеведущий и авиатор Леонид Якубович.

Конкурс, получивший поддержку мастеров авиации — Героя России Дамира Юсупова и известного летчика Алексея Кочемасова, направлен на популяризацию авиации среди молодежи, вовлечение в профессию пилота и борьбу с аэрофобией. Подробнее об эффективности борьбы с аэрофобией у граждан рассказал клинический психолог: по замыслу организаторов, «Взлетная полоса» помогла участникам обрести уверенность в полетах и преодолеть страх перед небом.

Авиатренажеры Dream Aero — это точные копии кабины самолетов Boeing 737 NG и Airbus A320. Компания активно развивается и расширяет свою деятельность. Помимо конкурса «Взлетная полоса», компания реализует проекты лекториев, школы юного пилота и другие инициативы, приближающие авиацию к широкой аудитории. Развитие конкурса «Взлетная полоса» — важный шаг в популяризации авиации и укреплении позиций Dream Aero на международном рынке.