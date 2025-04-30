В Генконсульстве РФ рассказали о состоянии раненых в ДТП с автобусом в Анталье
В медучреждениях Антальи находятся пять россиян, пострадавших в ДТП, двое из них с серьезными травмами. Об этом 30 апреля сообщили в генконсульстве России в Анталье.
«В больницах продолжают оставаться пятеро россиян, двое из которых получили серьезные травмы», — сказали в диппредставительстве ТАСС.
Кроме того, одной гражданке России врачи успешно сделали операцию, одна женщина находится в реанимации под присмотром врачей.
Как заявили в диппредставительстве, еще трое россиян в больнице, но с незначительными травмами.
Ранее, 29 апреля, перевернулся автобус с россиянами, который ехал из аэропорта в районе Манавгат в Анталье. Авария произошла после того, как водитель потерял управление. Сообщалось, что 18 туристов и водитель получили травмы.