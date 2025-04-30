Путин заявил о фальсификации итогов Второй Мировой войны

Итоги Второй Мировой войны фальсифицируются в угоду корыстным политическим интересам. Об этом 30 апреля заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам III Международного антифашистского конгресса.

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, когда в угоду корыстным политическим интересам пересматриваются, фальсифицируются итоги самой жестокой войны XX столетия, принижается роль Советского Союза в достижении Победы важно быть сплоченными в отстаивании правды о минувшей войне», — сказал он.

Он подчеркнул важность противостояния распространению расизма, неонацизма, русофобии, антисемитизма и других разрушительных идеологий. По его словам, это представляет собой обязанность перед будущими поколениями.

Российский лидер также акцентировал внимание на том, что празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне объединяет миллионы людей по всему миру. Этот праздник важен для тех, кто помнит о бессмертном подвиге героев, защищавших свою Родину.

29 апреля Путин призвал твердо отстаивать правду о победе в Великой Отечественной войне. Он также подчеркнул важность противодействия тем, кто пытается оправдать нацистские преступления, а также всем, кто стремится возродить идею национального превосходства и исключительности.